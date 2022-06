Wacker Neuson baut in Hörsching aus

Der Münchner Baumaschinenhersteller Wacker Neuson verfolgt an seinem Hörschinger Standort große Pläne: Ende März erfolgte der Spatenstich für eine acht Hektar große Teststrecke für Bagger und Dumper, die im Sommer fertiggestellt und im Herbst in Betrieb gehen soll. Das gab das Unternehmen gestern, Dienstag, per Aussendung bekannt.

Wacker Neuson ist seit zehn Jahren in der Hörschinger Flughafenstraße beheimatet. Das Produktionsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter sei seitdem verdoppelt worden, heißt es. Auf einer Grundstücksfläche von 17 Hektar befinden sich derzeit fünf Montagelinien , ein Betriebsgebäude, eine Montagehalle und eine Lackieranlage.

Die bisherige Teststrecke war nicht unmittelbar in der Nähe und war auch nicht im Eigentum von Wacker Neuson. Das wird mit der Investition, für die das Unternehmen auf Anfrage keine Investitionssumme nennt, nun geändert.

Der Standort in Werksnähe soll für Geräuschemessungen sowie Maschinentests, unter anderem in den Bereichen alternative Antriebe sowie autonomes Fahren, genutzt werden, sagt Stefan Bogner, Sprecher der Geschäftsführung bei Wacker Neuson Linz mit 1100 Beschäftigten. 100 weitere werden bis Jahresende gesucht.

Geplant seien neben einem Geräusche-Messplatz ein Rundkurs mit Steigungen, ein Lenkparcours, ein Schlechtwege-Testbereich, ein Materialdepot und ein Testbereich für autonomes Fahren.