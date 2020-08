Vorstand und Aufsichtsrat: Wo holen die Frauen auf?

Der Anteil von Frauen in österreichischen Aufsichtsräten ist in den vergangenen Jahren nicht zuletzt wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben gestiegen. In den Vorstandsetagen ist die ohnehin nicht gerade üppige Zahl dagegen rückläufig.

Zu diesem Ergebnis kommt der "Corporate Governance Monitor", eine Untersuchung des Instituts für Unternehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung mit den Professoren Ewald Aschauer und Roman Rohatschek von der Johannes Kepler Universität (JKU) im Auftrag der B&C Privatstiftung.

In Österreich liegt die Frauenquote in Aufsichtsräten im Durchschnitt bei 22,2 Prozent (2019: 16,7 Prozent). In den deutschen Konzernen, die im Aktienindex DAX gelistet sind, beträgt der Frauenanteil bereits ein Drittel. Deutlich zeigt sich, dass der Frauenanteil in großen Konzernen höher ist. Kritisch merkt der Bericht an, dass der Anteil der Frauen unter den neuen Aufsichtsratsvertretern im Vorjahr aber deutlich höher war als heuer.

In den Vorstandsgremien der großen Firmen sind die Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Nur 14,3 Prozent der DAX-Konzerne haben eine Frau im Vorstand, in Österreich finden sich nur vereinzelt Frauen.

Große Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland gibt es auch bei der Vergütung der Aufsichtsratsfunktion. Große und mittlere österreichische Konzerne lassen sich ihr kollektives Aufsichtsorgan zwischen 361.000 und 458.000 Euro im Jahr kosten, DAX-Konzerne legen dafür dagegen 2,7 Millionen Euro aus.

Wer verdient wie viel?

Wie viel einzelne Aufsichtsratsmitglieder verdienen, sei in Österreich kaum zu eruieren, weil in den Geschäftsberichten lediglich die Gesamtvergütung verlautbart werde. Der durchschnittliche Aufsichtsrat verdient in Österreich 27.000 Euro brutto für diese Tätigkeit, in Deutschland sind es in DAX-Konzernen dagegen 161.000 Euro.

Vorstandsmitglieder kommen in der heimischen Aktiengesellschaft auf ein durchschnittliches Jahressalär von 690.000 Euro, die Kollegen im DAX auf drei Millionen Euro und außerhalb des DAX immer noch auf 1,2 Millionen Euro.

