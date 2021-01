Er war in der zur Spar-Gruppe gehörenden Sportartikel-Handelskette Hervis das Urgestein. 2019 war aber damit Schluss. Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung von Hervis führten dazu, dass Alfred Eichblatt nach 22 Jahren in Salzburg den Hut nehmen musste. Ein Jahr später tauchte er als neuer Geschäftsführer des Salzburger Sportartikel-Händlers Bergspezl wieder auf. Und will heuer kräftig expandieren, unter anderem in Oberösterreich.