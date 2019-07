Von der Schottergrube per Bahn ins Betonwerk

Seit drei Jahren wird der Kies für das Linzer Betonwerk der Mollner Baugruppe Bernegger per Bahn nach Linz gebracht. "Die letzten zwei Kilometer müssen wir auf den Lkw umladen", sagt Firmenchef Kurt Bernegger. Ab September 2020 ist das Geschichte, dann sollen die Ganzzüge den Rohstoff direkt in die Mischanlage bringen. Dafür investiert Bernegger drei Millionen Euro.

Bernegger zieht eine positive Bilanz über den Bahntransport: "Wir sind pünktlicher als auf der Straße. Der Großraum Linz hat ohnehin ein Verkehrsproblem. Das umfahren wir." Preislich sei der Bahntransport "a bisserl" teurer als der Transport auf der Straße, sagt der Firmenchef. Aber langfristig werde der Lkw-Verkehr im Ballungsraum Linz sicher mit Beschränkungen zu rechnen haben.

"Wir sind derzeit die Ersten auf der Schiene und haben damit Erfahrung." Was Bernegger fehlt, ist eine entsprechende Berücksichtigung des umweltfreundlichen Schienentransports bei öffentlichen Bauprojekten. "Alle reden vom Klimaschutz, honoriert wird das aber nicht, indem das in Ausschreibungen positiv bewertet würde."

ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä rechnet vor, dass allein die Verlagerung von 400.000 Tonnen Material pro Jahr 16.000 Lkw-Fahrten und damit 2200 Tonnen CO2 pro Jahr einspare. "Kurt Bernegger ist ein Visionär, er denkt in Generationen. Die Bahn kann einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten." Eine Tonne Fracht auf der Bahn verursacht laut Matthä einen 21-mal geringeren CO2-Ausstoß als ein Lkw-Transport.

Eigene Anschlussbahn

In Spital am Pyhrn hat Bernegger zehn Millionen Euro in einen Güterbahnhof und eine fünfgleisige Anschlussbahn investiert. Von dort geht der abgebaute Schotter primär ins Betonwerk nach Linz und ins Asphaltwerk nach Enns. Auch dort wird in einen direkten Zuganschluss investiert, der kostet 1,5 Millionen Euro und soll noch heuer fertiggestellt werden. Auf dem Rückweg aus dem Zentralraum werden Baurestmassen mitgenommen. Die werden deponiert.

Für den Transport hat Bernegger in zwei Tranchen 140 Container gekauft, sodass die Rail Cargo Austria drei Ganzzüge hin- und herfahren kann.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at