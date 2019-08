Vom Krankenstand in den Job gleiten: Nachfrage groß

Frau M. arbeitet bei einer Grieskirchner Firma. Nach überstandener Krebskrankheit fühlte sie sich zwar nicht in der Lage, wieder Vollzeit zu arbeiten, wollte aber auch nicht ganz zu Hause bleiben. Über ein neues Instrument hat sie den Wiedereinstieg in ihren alten Beruf mittlerweile geschafft.

Nicht 100 Prozent krank und nicht 100 Prozent fit. Gibt es etwas dazwischen? Nachdem es gegen einen "Teilzeitkrankenstand" Widerstand gegeben hatte, einigten sich die Sozialpartner auf eine "Wiedereingliederungsteilzeit" (WIETZ). Die ersten Zahlen nach einem Jahr Erfahrung zeigen, dass dieses Instrument vor allem in Oberösterreich Anklang findet.

938 Anträge auf WIETZ wurden zwischen Juli 2018 und Juni 2019 allein in Oberösterreich gestellt. Das war mehr als in allen anderen Bundesländern. Nur 3,1 Prozent wurden abgelehnt. WIETZ kann in Anspruch genommen werden, wenn der Arbeitnehmer zumindest drei Monate im Betrieb beschäftigt war und der Krankenstand länger als sechs Wochen dauerte. Außerdem muss ein schriftlicher Wiedereingliederungsplan vorliegen. Für einen bis sechs Monate kann die WIETZ genehmigt werden. Eine Verlängerung um weitere drei Monate ist möglich. Dann muss es das Ziel sein, dass wieder voll gearbeitet wird.

Das Unternehmen zahlt den aliquoten Lohn, der Arbeitnehmer bekommt aber mehr bezahlt. Das übernimmt die Krankenkasse. "Das hilft beiden Seiten. Der Arbeitnehmer bekommt mehr Geld und hat bessere Chancen, in den alten Job zurückzukehren. Der Arbeitgeber spart sich Geld, weil es keinen vollen Krankenstand mit voller Entgeltfortzahlung gibt", sagt Erhard Prugger von der Wirtschaftskammer.

Wirtschaft will flexiblere Regeln

Aus Sicht der Wirtschaftskammer ist WIETZ ein Erfolgsmodell. "Die Wiedereingliederungsteilzeit ist eine zeitgemäße Möglichkeit eines schrittweisen Wiedereinstiegs", sagt Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer. Allerdings wünscht sie sich mehr Praxistauglichkeit. Die Wiedereingliederungsteilzeit sollte auch dann genehmigt werden, wenn keine hundertprozentige Arbeitsfähigkeit zu erwarten sei. Auch die Pflicht, den alten Job wieder zu machen, sollte flexibler gestaltet werden. Die Arbeitszeitvereinbarungen seien zu starr, ebenso die Regelung, dass eben nur eine Rückkehr in den alten Job erlaubt sei.

