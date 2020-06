Montag in der Früh, leichter Regen. Gummistiefel, Handschuhe, Regenschutz und Schneidemesser sind meine neuen Werkzeuge. Als freiwillige Erntehelferin beim Biobauer Holzer in Eferding (für 12 Stunden in der Woche) darf ich erproben, was es heißt, vom stressigen, aber vergleichsweise komfortablen Journalistenjob auf den Acker des wirklich harten Broterwerbs zu wechseln.