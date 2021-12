Vom Hobby zu einer Million Spielern: Linzer Rudy Games wächst in der Nische

"Im Vergleich zu anderen Branchen geht es uns gut, denn es wird wieder mehr gespielt. Wir dürfen nicht jammern", sagt Manfred Lamplmair, Mitgründer und Geschäftsführer des Spiele-Entwicklers Rudy Games.

Das Linzer Start-up konnte die Zahl der aktiven Spieler während der Corona-Pandemie verdoppeln und knackte kürzlich die Millionenmarke. Heute, Montag, eröffnet das Unternehmen einen Pop-up-Store in Wien, am Freitag folgt jener auf dem Linzer Hauptplatz.

Das Weihnachtsgeschäft sei für die Branche essenziell, der Großteil der Jahreserlöse würde im Advent erzielt, sagt Lamplmair. Der Umsatz von einer Million Euro sei bei Rudy Games in Reichweite.

Dass sich das Unternehmen in der Spielebranche gegenüber den Größen behaupte, sei vor acht Jahren noch nicht zu ahnen gewesen, sagt der Geschäftsführer. Damals gründete Lamplmair, der Pressesprecher bei Verteidigungsminister Norbert Darabos und Kampagnen-Verantwortlicher bei Werner Faymann war, gemeinsam mit dem Grafiker Reini Kern und der Krankenschwester Gerti Kurzmann das Start-up. Bei einem Brettspiel beschloss das Trio, aus dem Hobby eine Geschäftsidee zu machen und eigene Spiele zu entwerfen.

Inzwischen sind acht Spiele auf dem Markt, darunter die digitalisierte Version von DKT. Auch beim neuesten Spiel haben sich die Linzer an einem Klassiker orientiert: Bei "Stadt, Land, Weihnachten" müssen Spieler Weihnachtsbegriffe wie Keks- oder Liedernamen finden. Die Handy- oder Tablet-App ermöglicht zudem eine automatische Buchstabenauswahl und eine Zeitfunktion.

Veränderungen in der Branche

Die ursprünglich analoge Welt der Spielebranche mit der digitalen zu verschränken, folge der Strategie von Rudy Games, sagt Lamplmair. "Jugendliche verbringen 220 Minuten pro Tag mit ihrem Smartphone. Da lag es für uns auf der Hand, beide Welten zu verbinden." In dieser Nische sei man im deutschsprachigen Raum führend. Der Geschäftsführer rechnet damit, dass der Spieletrend auch mit dem Ende der Pandemie nicht abreißen wird. "Es wird sich zwar wieder etwas einpendeln, aber nicht weniger werden. In der Spielebranche hat sich in den vergangenen Jahren irrsinnig viel getan. So wie vor 30 Jahren wird nur noch in wenigen Haushalten gespielt."

An der eigenen Geschäftsidee will Rudy Games künftig festhalten: Pro Jahr plant das Team mit sechs Beschäftigten, ein bis zwei neue Spiele zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Wobei Lamplmair sagt: "Die Idee für ein neues Spiel ist schnell da. Woran es oft hapert, ist die Umsetzung."