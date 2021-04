Fertigteilhäuser waren im Coronajahr 2020 so gefragt wie noch nie. So stieg laut dem "Branchenradar" die Zahl der verkauften Häuser in Österreich gegenüber dem Jahr davor um drei Prozent auf 4132 – und doch herrscht in der Branche Unruhe. Zwar sind einerseits die Auftragsbücher voll, andererseits gibt es eine Verknappung bei Stahl, Holz und Dämmstoffen, weshalb die Preise in die Höhe schnellen.