Vogel Audiovision meldet Konkursverfahren an

Über das Vermögen des Linzer Medienunternehmens Vogel Audiovision ist gestern, Freitag, am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das berichten die Gläubigerschutzverbände AKV, KSV 1870 und Creditreform. Aktiva in der Höhe von 22.000 Euro stehen Passiva in Höhe von 1,335 Millionen Euro gegenüber. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant: Laut Insolvenzantrag ist eine Schließung des Betriebs sowie eine Gesamtverwertung zu erwarten. Zwölf Mitarbeiter sowie 40 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

Vogel Audiovision hat eine lange Geschichte: 1988 gegründet von Peter Vogel, konzentrierten die Linzer sich anfangs auf Filme, Diashows und Tonstudioleistungen im Marketingumfeld. Mitte der 1990er-Jahre fokussierte man sich auf die Entwicklung von Erlebniswelten für Unternehmen. So wurden beispielsweise multimediale Info-Center, etwa für die ÖBB, gestaltet. Auch Betriebsführungen und Messeauftritte wurden zum Standbein.

Preisverfall in der Branche

Ab 2010 kam es zu Veränderungen des Marktumfelds: Das bis dahin gebundene Gewerbe "Filmproduktion" wurde ein freies Gewerbe. Dadurch vervielfachte sich die Anzahl der Mitbewerber, was mit einem Verfall der Preise in der Branche einherging.

Bei Vogel Audiovision wurde darauf mit einem Personalabbau sowie dem verstärkten Einsatz von Spezialtechniken reagiert. Laut Insolvenzantrag trafen aber die Auswirkungen der Coronakrise das Unternehmen extrem: Bestehende Aufträge wurden storniert, die Umsätze gingen erheblich zurück. Gründe für den Konkursantrag soll nun die erneute Absage zweier größerer Projekte gewesen sein.

Das Unternehmen in der Linzer Neuhoferstraße gehört laut Firmenbuch zu 75 Prozent dem 72-jährigen Peter Vogel und zu 25 Prozent Michael Filnkößl: Letzterer war auch Geschäftsführer.