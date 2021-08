Voestalpine schließt nahtlos an die guten Jahre vor Corona an

Der Umsatz stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2020/21 um 45,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Konzernchef Herbert Eibensteiner ein operatives Ergebnis zwischen 1,9 und 2,2 Milliarden Euro, sagte er gestern bei einer Telefonkonferenz. Das wären um jeweils 300 Millionen Euro mehr, als noch bei der Bilanzpressekonferenz im Juni prognostiziert.

Damit schließt die voestalpine nahtlos an die guten Jahre vor Corona an. Zum Vergleich: Im bisher erfolgreichsten Jahr der Konzerngeschichte erzielte die voestalpine ein operatives Ergebnis von 1,95 Milliarden Euro.

Fast alle Markt- und Produktsegmente hätten sich im ersten Quartal sehr gut entwickelt, sagte Eibensteiner. Die Ausnahme ist die Luftfahrtindustrie, in der es eine "verhaltene Entwicklung" gebe, sagte Eibensteiner. In diesem Geschäftsbereich erwartet er eine Stabilisierung Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres.

Die europäische Automobilindustrie sei zwar weiterhin mit den seit dem Jahreswechsel bestehenden Lieferproblemen der Halbleiterindustrie konfrontiert, wodurch es in Folge bei einigen Automobilherstellern zu kurzfristigen Produktionsstopps komme. Doch habe dies zu "keinem nennenswerten Rückgang der Nachfrage" nach den Stahlprodukten der voestalpine geführt.

Auch in den USA und China sei es für das Unternehmen kaum zu halbleiterbedingten Produktionsausfällen gekommen. "Wir und unsere Kunden gehen davon aus, dass noch bis zum Ende dieses Kalenderjahres mit Chip-Problemen zu rechnen ist. Wir werden uns darauf einstellen", sagte Eibensteiner. So will der Konzern etwa Mengen, die für die Automobilindustrie gedacht sind, auf andere Kunden "switchen" und etwas weniger als gedacht liefern.

Produktpreise gestiegen

Das gute Ergebnis im ersten Quartal hänge auch damit zusammen, dass man die gestiegenen Rohstoffkosten in den Produktpreisen untergebracht habe, sprich: die Produktpreise seien gestiegen. Eibensteiner erwartet, dass dies auch in der nächsten Zukunft der Fall sein werde. "Wir können die Margen halten", so der Konzernchef. Auch die Zahl der Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahr wieder um rund zwei Prozent oder knapp 1000 Personen gestiegen. (hn)