Offiziell will sich die Konzernspitze bis Donnerstag alle Optionen offen halten: Nach derzeitigen Planungen geht die voestalpine für ihre Firmen in Linz Ende September fast komplett aus der Kurzarbeit. Im August waren es in Linz noch 2800 Arbeiter betroffen. Nur die Catering- und Kulinarik-Tochter Caseli und zwei Produktionsbereiche werden die Möglichkeit weiter nutzen. Dabei handelt es sich nach OÖN-Informationen um einen Teil der Gießerei und der Logistik-Tochter LogServ.