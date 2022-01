Am 22. März könnte eine Entscheidung fallen. Dann soll Joachim Lemppenau als Aufsichtsratschef der voestalpine an seinen Nachfolger übergeben. Ob das, wie von Lemppenau und den Großaktionären geplant, der ehemalige Vorstandschef Wolfgang Eder sein wird, ist allerdings noch nicht gewiss. Auch wenn Lemppenau bei der Hauptversammlung vergangenen Sommer Eder in den höchsten Tönen lobte und empfahl.