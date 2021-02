Voest-Chef Eibensteiner: "Haben uns stabilisiert"

Der Umsatz ist zwar im Vergleich zum Vorjahr rückläufig und das Betriebsergebnis noch tiefer in den roten Zahlen. Dennoch gibt es zum Ende des dritten Quartals positive Signale bei der voestalpine AG. "Wir haben uns stabilisiert", sagt Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner.

Die zweite große Coronawelle im vergangenen Herbst habe sich kaum auf die Geschäfte des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns ausgewirkt. Die wichtigsten Märkte – Europa, die USA, Brasilien und China – würden eine stärkere Dynamik aufweisen. Fast alle Branchen, die die voestalpine bedient, seien fast oder zur Gänze auf dem Niveau wie vor der Krise. Ausnahmen seien die Luftfahrt- sowie die Öl- und Gasbranche. In diesem Bereich seien nach wie vor Beschäftigte in Kurzarbeit.

Der Umsatz sank in den ersten drei Quartalen um 16,8 Prozent auf acht Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (Ebitda) reduzierte sich von 837 auf 683 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) von minus 82 auf minus 143 Millionen Euro. Beim Ebit wirkten sich hauptsächlich außerordentliche Abschreibungen aus, vor allem auf das Eisenschwammwerk in Corpus Christi, bei dem insgesamt schon 380 Millionen Euro abgeschrieben werden mussten.

Und auch wenn Eibensteiner keine Euphorie ausstrahlt und vor Unsicherheiten auf den Märkten rund um die Pandemie warnt, vermittelt er doch einen gewissen Optimismus. Der Auftragseingang sei stabil, Preise und Rohstoffkosten würden steigen. Wirkung zeigt das Kostenmanagement. Im laufenden Jahr hat die voestalpine zwar 450 Millionen Euro investiert. Das liegt aber unter den Abschreibungen. Gefahr sieht Eibensteiner in dieser Tatsache nicht: "Es war uns wichtig, die Verschuldung zu senken. Ein Investitionsstau entsteht dadurch nicht."

Die Nettoverschuldung sei um ein Drittel gesenkt worden. Er sei zuversichtlich, dass das Ebitda zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März eine Milliarde Euro erreiche und damit am oberen Ende der bisherigen Erwartungen liege. Über das Ebit wollte Eibensteiner nichts sagen, kündigte aber an, dass die voestalpine "Kontinuität bei der Ausschüttung von Dividenden" pflege, was auch heuer für eine Ausschüttung spreche.

Plus bei Hochregallagern

Der Mitarbeiterstand weltweit ist zum 31. 12. um 3,9 Prozent auf 47.870 gesunken. In Österreich werden 22.000 Leute beschäftigt, um 1000 weniger als vor einem Jahr, wobei hier vor allem 550 Beschäftigte in der Steiermark betroffen sind. Für sie wurde, wie berichtet, ein Sozialplan ausverhandelt.

Stark steigende Nachfrage verzeichnet die voestalpine im Bereich der Hochregallager. Die Logistikzentren und der Versandhandel würden gut laufen. (dm)

