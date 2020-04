Urlaub im Sommer 2020: Einzelfahrt in der Seilbahn, Rezeption mit Plexiglas

Die Tourismusbetriebe gehören zu jenen Unternehmen, die von der Corona-Krise am stärksten betroffen sind. Die Wintersaison wurde vorzeitig abgebrochen. Wann die Sommersaison startet, ist nach wie vor unklar, ebenso wie die Tatsache, ob ausländische Gäste heuer in Österreich Urlaub machen dürfen. Die heimische Politik umgarnt vor allem Deutschland und signalisiert, dass eine Grenzöffnung für Urlaubsgäste denkbar sei.

Das ist wenig verwunderlich, denn die Nächtigungen in den heimischen Hotels und Pensionen werden im Durchschnitt zu 70 Prozent von ausländischen, vor allem deutschen Gästen gebucht. Mit einem Inlandsanteil von nur neun Prozent ist die Tiroler Hotellerie davon ganz besonders betroffen. In Oberösterreich sieht die Situation etwas besser aus, wie Tourismus-Landesrat Markus Achleitner gestern, Freitag, in einer Videokonferenz betonte: "Während der Anteil der Inlandsurlauber österreichweit bei 26 Prozent liegt, ist er in Oberösterreich mit 55 Prozent am höchsten. Das sollte uns heuer helfen."

"In Oberösterreich ist der Anteil der Inlandsurlauber mit 55 Prozent unter allen Bundesländern am höchsten. Das sollte uns helfen", sagt Landesrat Achleitner. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Servieren statt Buffet

Achleitner hat in Abstimmung mit den weiteren Tourismus-Landesräten Problemlösungen präsentiert, um Beherbergungsbetriebe, Freizeiteinrichtungen, Thermen, Tierparks und Seilbahnen wieder aufsperren zu können beziehungsweise auch Stadtführungen möglich zu machen.

Unter Einhaltung der Sicherheits- und Abstandsregeln könnten Rezeptionisten hinter Plexiglas arbeiten. Statt eines Buffets könnte das Frühstück serviert werden. Seilbahnen könnten Familien in einer Kabine oder sonst Einzelpersonen befördern. "Das Entscheidende in vielen Bereichen ist das Steuern des Eingangs- und Ausgangsbereiches, so wie es das bereits in Thermen oder bei Seilbahnen gibt", sagt Achleitner. In Tierparks könnte es Einbahnregelungen geben, um den Besucherstrom zu steuern. Selbst in Schwimmbädern sei es "mit Hausverstand" möglich, Abstände einzuhalten: Bei Liegen sei auf Familien beziehungsweise im anderen Fall auf Abstand Rücksicht zu nehmen.

Die Tourismus-Landesräte wollen, dass die Hotels ab Mitte Mai wieder aufsperren dürfen. Sie spekulieren mit den langen Wochenenden rund um Christi Himmelfahrt und Pfingsten. "Und wenn Hotels aufsperren, braucht es ein Angebot rundherum", so Achleitner. Nächste Woche kommen die Pläne der Regierung.

Kein Verlust an Lebensqualität

Der Tourismus- und Freizeitforscher Peter Zellmann fordert Regeln für das Wiederaufsperren, die ein Urlaubsgefühl aufkommen lassen: "Masken beim Frühstücksbuffet gehen meines Erachtens gar nicht." Er fürchtet, dass viele Urlauber zu Hause bleiben werden, weil sie Angst haben, Urlaubsstunden verbrauchen mussten oder das Geld fehlt. "40 Prozent der Österreicher machen traditionell in Balkonien Urlaub. Da werden heuer einige hinzukommen. Wir haben eine Urlaubergeneration, die viel von der Welt gesehen hat. Wenn sie heuer zu Hause bleibt, bedeutet das keinen Verlust an Lebensqualität", so Zellmann.

