Ist es mutig oder verrückt, wenn man 2020 ein Wirtshaus eröffnet? "Wirtschaftlich war es nicht so günstig. Aber es war unser Zeitpunkt", sagen Nora Stinglmayr (44), Pierre Levassor (38) und Christoph Boxhofer (36, Ex-Geschäftsführer des Café Strom in Urfahr), die am 1. April als "Wirtsleut im Leopoldistüberl" einem der ältesten Wirtshäuser von Linz nahe dem Hauptplatz wieder Leben einhauchen wollten. Für das Einhauchen benötigen sie freilich einen langen Atem.