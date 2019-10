Uns geht das Land aus

Der oberösterreichische Zentralraum wird die tragende Säule der künftigen Lebensmittelversorgung in Österreich. Die agrarischen Gunstlagen im Osten der Republik werden nämlich laut einer Studie der Bundesagentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) aufgrund des Klimawandels bis zu 50 Prozent ihrer Erntemengen einbüßen.

Die AGES-Experten Andreas Baumgarten und Hans-Peter Haslmayr haben ihre Studie "Bodenbedarf für die Ernährungssicherung in Österreich" erstellt und heuer auch in Oberösterreich mit Landesrat Rudi Anschober präsentiert Ob der Enns sehen sie nämlich aufgrund der höheren Regenmengen bessere Chancen für die Agrarproduktion als im östlichen Niederösterreich und im Burgenland.

Dürren in Ostösterreich

In unseren Kornkammern drücken der Mangel an Niederschlägen, hohe Temperaturen und Schädlingsbefall seit Jahren die Erntemengen. Im schlimmsten Szenario muss laut AGES-Studie bis 2065 mit einem Minus von 48 Prozent gerechnet werden. Diese Woche wird sie in Wien vom Präsidenten der Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger, und dem schärfsten Kämpfer gegen den Bodenverbrauch, Hagelversicherungs-Chef Kurt Weinberger, vorgestellt werden. Ihre Forderung ist, Flächen für die Produktion heimischer bzw. regionaler Lebensmittel zu sichern.

"Wir müssen Vorrangflächen festlegen", sagt Anschober den OÖN. Es gehe um die Lebensgrundlage künftiger Generationen. Die AGES habe alle Daten über die Bonität der Böden; die Politik müsse rasch handeln, um sie vor Verbauung zu schützen.

Landesrat hat andere Zahlen

"Leider gibt es bei künftigen Vorrangflächen im Zentralraum die größten Interessenkonflikte", sagt der grüne Politiker. Im Raum Linz-Wels-Steyr, wo die Experten die größten Chancen für den Ackerbau der Zukunft sehen, gibt es die stärkste Nachfrage nach Flächen für Betriebs-, Wohn- und Verkehrsflächen.

Oberösterreichs Landesrat für Raumordnung und Wirtschaft, Markus Achleitner (VP), sagt, die Studie sei seit 2018 bekannt. Das Land habe reagiert; das gewidmete Bauland sei drastisch reduziert worden, die verbaute Fläche sei seit Jahren mit 65.000 Hektar etwa konstant: "Ein Bodenverbrauch wie bisher, bis 2065 hochgerechnet, würde den Agraranteil an der Landesfläche nur von 46 auf 42 Prozent senken." Ein Prozent Landesfläche sind allerdings rund 12.000 Hektar.

Der Bodenfraß

Zwölf Hektar Boden werden in Österreich im Schnitt pro Tag verbaut. Pro Jahr verliert das Land 0,5 Prozent der Agrarfläche (Quelle: AGES).

20.000 Hektar ungenutzte Industrie- und Gewerbeflächen und 12.000 Hektar mit ungenutzten Wohnbauten plus 8000 Hektar weitere Brachen hat Österreich (laut Umweltbundesamt).

42.000 Hektar Ackerland sind seit 2008 verloren gegangen. Das ist bei 20 Hektar durchschnittlicher Größe der Verlust von 2000 Höfen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at