Unimarkt investiert kräftig

Die Unimarkt-Gruppe hat wie der gesamte Lebensmittelhandel im Vorjahr vom Ausnahmezustand profitiert. Die Supermarktkette mit Filialen in sechs Bundesländern machte 325 Millionen Euro Umsatz, ein Plus zum Vorjahr von 13 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern betrug "zufriedenstellende" 6,5 Millionen.

Das Marktwachstum lag bei zehn Prozent, Unimarkt hat damit Marktanteile gewonnen. "Und das, obwohl wir keine Nonfood-Artikel im Lockdown angeboten haben", konnte sich Unimarkt-Eigentümer und Geschäftsführer Andreas Haider eine Spitze gegenüber anderen Lebensmittelketten nicht verkneifen.

In den nächsten Jahren stehen weitere Investitionen auf dem Programm: Bis 2025 sind 55 Millionen Euro geplant. Heuer werden 25 Millionen angestoßen: Der größte Teil ist die Modernisierung der Logistik am Unternehmenssitz in Traun. Heuer startet auch ein Pilotprojekt zur elektronischen Preisauszeichnung (ab Juni in der Vorzeigefiliale in Wilhering). Diese soll bis 2025 in den eigenen Unimarkt-Filialen ausgerollt sein.

63 der 129 Filialen betreibt Unimarkt selbst, 66 werden von Franchise-Partnern geführt. Heuer sollen fünf Märkte dazukommen, einer davon in Kirchberg-Thening in Oberösterreich. Dazu werden weitere UniBoxen (Selbstbedienungscontainer zur Nahversorgung) aufgestellt.

Zur Unimarkt-Gruppe gehört auch Nah & Frisch mit 328 Standorten und 94 Millionen Euro Umsatz (plus 3,6 Prozent) und circa 1150 Mitarbeitern bei den selbstständigen Kaufleuten. Die Zahl der Kaufleute ist sinkend.

Nimmt man auch die Logistik-Tochter dazu, beträgt der Umsatz in der Gruppe 440 Millionen Euro mit 3300 Mitarbeitern in den Filialen und der Zentrale. (sib)