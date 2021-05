Unimarkt-Gruppe steigerte Umsatz auf 440 Millionen Euro

Im laufenden Geschäftsjahr seien für die gesamte Gruppe Investitionen von rund 25 Millionen Euro kalkuliert, bis 2025 seien es 55 Millionen Euro, so der neue Alleineigentümer und Geschäftsführer Andreas Haider. Voriges Jahr seien um rund 7,5 Millionen Euro 15 Unimarkt-Standorte renoviert worden, fünf wurden neu eröffnet und drei Geschäfte wurden von Nah&Frisch zu Unimarkt.

Heuer sollen mindestens fünf Unimarkt-Standorte dazukommen, rund zehn Eigenfilialen zu Franchisepartnern werden, kündigte Haider an, der bis 2025 als Ziel 150 Unimärkte, 100 davon als Franchise angegeben hatte. Derzeit sind 66 aller 129 Standorte Franchise-Betriebe. Heuer werden wieder 15 Standorte umgebaut und modernisiert, rund fünf Millionen Euro fließen in die Digitalisierung der Märkte.

Umsatz bei Online-Shops gestiegen

Frische-Produkte machen 49 Prozent des Umsatzes aus, regionale Artikel 20 Prozent. "Diese Warengruppen befinden sich im stetigen Wachstum, seit Beginn der Pandemie noch stärker", so Haider. Auch der Umsatz des Online-Shops sei krisenbedingt überproportional gestiegen, im April kam man in Wels an die Kapazitätsgrenzen und ein neues Kommissionierlager in Krenglbach wurde bezogen.

Pfeiffer Großhandel (Nah&Frisch) beliefere aktuell 328 Standorte und erzielte 2020/21 einen Umsatz von 94 Millionen Euro. Um zwei Millionen Euro wurden 14 Geschäfte renoviert, fünf neu eröffnet. Heuer will man fünf Millionen Euro in Modernisierung und Neueröffnung von Nah&Frisch-Märkten investieren.

Mehr Produkte in den UNIBoxen

Zum Sortiment der neuen, autonomen UNIBoxen sollten an ausgewählten Standorten lokale Produkte kommen, "um den Bauern und Produzenten aus der Region eine weitere Plattform zur Präsentation ihrer Produkte zu bieten", so Haider. Die neue Preis-Leistungsmarke UNIpur werde - wie die Bio-Eigenmarke "Natürlich für uns" - komplett CO2-neutral hergestellt, betonte Robert Knöbl, Geschäftsführer der Unimarkt-Gruppe. Heuer sollen noch 100 UNIpur-Artikel in die Regale kommen. 80 Prozent des Umsatzes würden aber hochwertige Markenartikel ausmachen.

Auch die Pfeiffer Logistik habe im abgelaufenen Geschäftsjahr ein positives Ergebnis erzielt, mit dem man "äußerst zufrieden" sei, so Knöbl. Lieferausfälle an die Gastronomie konnten teilweise durch gestiegene Mengen in den Einzelhandel kompensiert werden. Ein straffes Kosteneinsparungsprogramm trug zum Ergebnis bei, man kam ohne Kurzarbeit oder Kündigungen aus.

Die Ziele im aktuellen Geschäftsjahr sah Haider in der Steigerung der Flächenproduktivität, in der Standortoptimierung, Ökologisierung, im Vorantreiben digitaler Innovationen und in der Stärkung der ländlichen Nahversorgung.