Trotz voller Auftragsbücher Kurzarbeit bei Rosenbauer in Leonding

"Die Liefersituation bei Fahrgestellen ist dramatisch", sagte gestern Dieter Siegel, Vorstandsvorsitzender von Rosenbauer, bei der Online-Präsentation der Bilanz 2021. Die Konsequenz: 260 Mitarbeiter in der Produktion im Hauptwerk Leonding sind seit Anfang April in Kurzarbeit.

Das sei zwar nur ein kleiner Teil der Belegschaft, die Maßnahme soll bewirken, dass Material angespart werde, um danach wieder ungestört von Nachschubproblemen produzieren zu können. Insgesamt beschäftigt Rosenbauer am Stammsitz Leonding 1800 Mitarbeiter. Konzernweit sind es 4130, um 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Auftragslage sei gut, sagte Siegel. Zu Jahresende erreichte der Auftragsbestand ein Volumen von 1,15 Milliarden Euro und lag damit deutlich über einem Jahresumsatz, der im Vorjahr mit 975,1 Millionen Euro wieder unter die Milliardengrenze gesunken ist (minus 6,6 Prozent). Die Ertragszahlen sanken noch deutlicher: Der Jahresgewinn (Periodenergebnis) sank um 43,3 Prozent auf 23,2 Millionen Euro.

Die Dividende soll dem deutlichen Ergebnisrückgang entsprechend gekürzt werden, von 1,5 Euro auf 90 Cent. Auf Basis des Schlusskurses von 46,4 Euro entspreche dies einer Dividendenrendite von 1,9 Prozent, im Jahr davor war diese mit 4,1 Prozent mehr als doppelt so hoch.

E-Antrieb für alle Baureihen

Für das laufende Jahr erwartet Siegel angesichts des Krieges in der Ukraine weiterhin Schwierigkeiten bei den Lieferketten. "In der momentanen Lage ist eine Prognose am Rande der Fahrlässigkeit." Trotzdem geht er "auf Basis des soliden Auftragsbestandes von einem Umsatz von mehr als einer Milliarde" aus. Die Ebit-Marge soll unverändert auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Die langfristige Perspektive ist aber durchaus optimistisch: "Unsere Ebit-Marge ist nicht zufriedenstellend zu diesen Zeiten, aber wir sind zuversichtlich, bis 2030 eine Umsatzverdoppelung zu erreichen, und eine EBIT-Marge von sieben Prozent ist auf jeden Fall möglich", stellte der Konzernchef in Aussicht. "Wir werden Weltmarktführer bleiben." Bis 2023 will Rosenbauer in allen Baureihen eine alternativ angetriebene Variante anbieten – 2021 flossen 4,5 Millionen Euro in die Entwicklung von Elektromobilität. Der Grünstromanteil am Gesamtstromverbrauch soll bis 2025 von zuletzt 64,8 auf 75 Prozent steigen.

Impulse erwartet sich Siegel von der Branchen-Messe "Interschutz" Ende Juni in Hannover. Dort will Rosenbauer auch einen E-Panther präsentieren. Auch in den USA soll bei einer Feuerwehrmesse das US-amerikanische Pendant zum RT, der RTX, präsentiert werden.

Heuer sollen 17 Stück dieser E-Feuerwehrautos produziert werden. (hn)