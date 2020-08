Nach einem Betriebs-Skitag Anfang März hatte der Stempel- und Lasermaschinenspezialist Trodat Trotec prompt 14 Covid-Fälle zu verzeichnen. Nach dem zweiwöchigen Betriebsurlaub jetzt im August wollte Geschäftsführer Norbert Schrüfer auf Nummer sicher gehen: Am ersten Arbeitstag am Montag dieser Woche wurden 330 Mitarbeiter in einem lückenlosen Schnelltest auf Covid-19 untersucht.