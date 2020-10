Technosert: Wechsel in schwieriger Zeit

Vor 32 Jahren gründete Johannes Gschwandtner (64) mit vier Mitarbeitern den Elektronikspezialisten Technosert. Heute beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Wartberg ob der Aist 150 Mitarbeiter. In einer schwierigen Zeit kommt es nun zu einer Änderung in der Eigentümerstruktur: Hermann Schübl (57), der seit April alleiniger Geschäftsführer ist, übernahm die Firma zu 100 Prozent. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.

Für das heurige Jahr erwartet Schübl einen Umsatz von 21 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es sechs Millionen mehr. "Ein Großkunde aus dem Mühlviertel (Loxone, Anmerkung) ist uns weggefallen", sagt Schübl. Die Technosert-Mitarbeiter seien noch bis Dezember in Kurzarbeit. Insgesamt gebe es aber das Ziel, kontinuierlich zu wachsen. Vor allem im Bereich Heizungen gebe es Steigerungen, dazu sei man auch an der Entwicklung neuer Produkte beteiligt, etwa bei Corona-Schnelltests. Technosert produziert außerdem nach eigenen Angaben acht bis zehn Prototypen pro Woche für Auftraggeber. Johannes Gschwandtner wird sich mit seinem Sohn Andreas neuen Aufgaben widmen. Welche genau das sein werden, verrät er noch nicht. (viel)