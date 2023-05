Technologie von Paschinger Firma verwandelt Industrieabgase in Dünger

Eine Innovation aus Oberösterreich könnte den Umgang mit klimaschädlichen Abgasen von Grund auf verändern. Neben CO2 wird bei Verbrennungsprozessen in Motoren und Industrieanlagen auch das giftige Stickoxid freigesetzt. Wenn es nach dem Unternehmer Alexander Krajete aus Pasching geht, sollen die Abgase künftig in Rohstoffe umgewandelt werden. Mit der Entwicklung seiner gleichnamigen Firma soll es gelingen, die Grenzwerte der Europäischen Union deutlich zu unterschreiten.

Die Idee, Emissionen nicht wie bisher zu zerstören, sondern sie im Sinne der Kreislaufwirtschaft umzuwandeln, beschäftigt den promovierten Chemiker schon einige Jahre. Seine einzigartige Technologie bindet Stickstoffoxide, durch geringe Hitze oder Unterdruck können sie wieder gelöst und für die Düngermittelproduktion eingesetzt werden. Ursprünglich war die Erfindung für den Einsatz im Auto gedacht: Krajete kooperiert mit Volkswagen, die Adsorptionstechnologie sollte dazu genutzt werden, Autoabgase aus der Luft zu filtern.

In der Praxis gestaltete sich das wegen des geringen Platzes jedoch als schwierig. "Statt beim kleinen Auspuff am Auto wird der Adsorber nun in riesigen Industrieanlagen verwendet", sagt der 48-Jährige. Denn nachdem seine Technologie publik wurde, meldeten sich große Unternehmen aus der Batterie- oder Bergbauindustrie bei dem Paschinger. Sie alle emittieren erhebliche Mengen Stickoxid. Die Niederlande, wo es eine eigene Ministerin für den Bereich Stickstoff gibt, stoßen besonders viel aus. "Dort stehen Großprojekte auf der Kippe, denn ohne Abgas-Reduktion bekommen sie keine Genehmigung", sagt Krajete.

Die Technologie wurde angepasst und kann nun direkt in thermische Abfallverwertungsanlagen eingebaut werden. In den Niederlanden wird der Absorber nun für drei Monate im Realbetrieb getestet. Krajete ist optimistisch, dass sich seine Entwicklung am Markt durchsetzen wird. Der gebürtige Salzburger war vor 15 Jahren nach Oberösterreich gezogen und machte sich im Jahr 2012 selbstständig.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner