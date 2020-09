Technische Universität: "Ein bahnbrechendes Projekt"

"Die Chancen durch dieses Pionierprojekt für den Standort Österreich sind enorm." Die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer, eine Technische Universität mit den Schwerpunkten Digitalisierung und digitale Transformation in Linz einzurichten, stößt in der oberösterreichischen Industrie auf große Zustimmung. "Wir werden das Projekt gemeinsam mit der Industriellenvereinigung (IV) Österreich mit voller Kraft unterstützen", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme des Präsidiums der IV Oberösterreich, dem Axel Greiner, Herbert Eibensteiner, Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, F. Peter Mitterbauer und Stefan Pierer angehören.

Die IV spricht von einem bahnbrechenden Projekt, das höchste Innovations- und Qualitätsansprüche haben müsse. National und international sollten die besten Köpfe gewonnen und so eine Universität mit europäischer Ausstrahlung etabliert werden. Dafür benötige es "Leuchtturmprofessoren", die für Studierende ein zusätzlicher Beweggrund zum Studium in Linz sind. Ein wichtiges Kennzeichen der neuen Digital-Universität sollte eine sinnvolle Kombination aus Präsenz an der Uni und dem Angebot an Distance Learning für Studierende sein.

Grundvoraussetzung für die IV ist, dass die neue Universität nicht auf Kosten des bestehenden Hochschulsystems eingerichtet, sondern mit zusätzlichen Budgetmitteln langfristig finanziert werde. Außerdem solle ein eigenes Organisationsrecht gelten, das agil, unbürokratisch, flexibel sowie zeit- und kostensparend sein sollte. Gleichzeitig sei eine enge Anbindung an die Johannes Kepler Universität Linz unerlässlich, um Doppelgleisigkeiten (Administration und Infrastruktur) zu vermeiden. "Die gemeinsame Klammer muss das neue Linz Institute of Technology (LIT) sein", so die IV.

Nicht zuletzt gelte es auch, mit dem Namen für die neue Universität eine internationale Marke zu etablieren. "TU Linz" sollte nur der Arbeitstitel des Projektes bleiben. Ein Projekt, das ein "Glücksfall ist", wie es IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch bezeichnet. (viel)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.