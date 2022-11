Technik für nachhaltige Landwirtschaft

Maschinensteuerung über Kameras und Computer, Einsatz von Drohnen und Robotern: Die Agrartechnik rollt mit Vollgas Richtung Digitalisierung. Wie sollen das die Bäuerinnen und Bauern bewältigen?

„Die Bedienung dieser Technik ist die große Herausforderung“, sagt Martin Anzengruber, Leiter des Bereichs Land- und Umwelttechnik an der HTL in Ried und Lehrender für Agrartechnik an der Fachhochschule Wels. Diese Ausbildungen sollen dem landwirtschaftlichen Nachwuchs die Digitalisierung bewältigen helfen. „Viele Landmaschinen werden nur in längeren Intervallen eingesetzt, und das erschwert die Handhabung“, sagt Anzengruber: „Erzeuger, die eine intuitive Bedienung ermöglichen so einfach wie beim Smartphone, werden Erfolg haben. Da sind wir leider noch weit weg.“

Punktgenau gegen Unkraut

Markus Baldinger, Technik-Chef von Pöttinger in Grieskirchen, dem führenden heimischen Produzenten, sieht im Trend zu nachhaltiger Landwirtschaft großes Potenzial. Kameras an Ackerbaugeräten sollen Unkraut punktgenau bekämpfbar machen, flächendeckende Spritzung würde wegfallen. Vergangene Woche hat Pöttinger seine erste Produktionsstätte in Niederösterreich eröffnet. In Stoitzendorf baut die Firma CFS Hackgeräte für den Obst- und Weinbau; Pöttinger fertigt sie künftig mit 20 Mitarbeitern für den Ackerbau. Diese Geräte entfernen Unkraut mechanisch statt mit Chemie und sollen auch bald kameragesteuert sein.

Die Entwicklung gehe auch in Richtung Feldroboter. Pöttinger werde aber selbst keine Antriebsfahrzeuge anbieten, sondern nur die Anbaugeräte. „Wir sind klarer Spezialist. Beim Antrieb bleiben wir neutral wie bei den Traktoren“, sagt Baldinger.