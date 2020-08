TaxiAT-App startet heute

Zu jeder Tages- und Nachtzeit in ganz Österreich rasch zu einem Taxi kommen – das soll die neue "TaxiAT-App" gewährleisten, die heute, Dienstag, startet. Die App könne kostenlos heruntergeladen werden und listet dem Nutzer die nächstgelegenen Taxibetriebe samt Telefonnummer auf, sagt Gunter Mayrhofer, Fachgruppenobmann des Taxi- und Mietwagengewerbes in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Die App ist ein gemeinsames Produkt der Wirtschaftskammer Österreich, des Fachverbands der Beförderungsgewerbe mit Pkw und der Fachgruppen in den Bundesländern.

Ersichtlich sind in der App außerdem eventuelle Zusatzleistungen, etwa ob ein Hund im Taxi mitgenommen werden darf, ob es sich um ein Rollstuhltaxi handelt oder ob mit Kreditkarte gezahlt werden kann. Man beginne am 1. September zunächst mit einer Info-App, sagt Mayrhofer. In einem weiteren Schritt soll der Nutzer nicht nur die nahen Betriebe, sondern auch die nächstgelegenen Fahrzeuge angezeigt bekommen.

Langfristig soll TaxiAT zur Bestell-App ausgebaut werden. Dann sollen auch Onlinebestellung sowie -bezahlung möglich sein, sagt Mayrhofer.

