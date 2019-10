Swietelsky will zwei Landschaftsbauer übernehmen

In einem ersten Schritt sollen Hennerbichler und Raumgrün fusioniert und in eine GmbH eingebracht werden. Diese soll dann unter der Marke Hennerbichler auftreten und in das Eigentum von Swietelsky übergehen. Die beiden Übernahmen passierten "nicht aus der Not heraus", wird betont. Die zwei Landschaftsbauer könnten in der Unternehmensgruppe besser wachsen, und Swietelsky erweitere seine Angebotspalette.

Hennerbichler mit Sitz in Freistadt und Zweigstelle in Hagenberg wurde von Klaus Hennerbichler gegründet. Firmenchef ist Sohn Mattias. Er bleibt bei der neu gegründeten GmbH ebenso als Chef an Bord wie Markus Theiss, der Raumgrün leitet. Beide Firmen beschäftigen gemeinsam 130 Mitarbeiter und setzten zuletzt rund zehn Millionen Euro um.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.