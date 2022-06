Die Forschungseinrichtungen Software Competence Center Hagenberg (SCCH), Kompetenzzentrum Holz (Wood K plus) und K1-MET mit Hauptsitz in Oberösterreich konnten sich je sieben Millionen Euro vom Bund für vier Jahre Spitzenforschung als Budget sichern, teilte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Donnerstag mit.

In den Kompetenzzentren werde an "Lösungen für die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft gearbeitet", so der Landesrat. "Die Zentren haben mit ihren Projektpartnern viel Energie investiert und konnten sich im harten Wettbewerb vor der hochkarätigen Expertenjury erfolgreich behaupten", sagte Wilfried Enzenhofer, Geschäftsführer der Upper Austrian Research (UAR).

Im Comet-Netzwerk erhalten laut jüngster Juryentscheidung österreichweit 1846 Forscher 178 Millionen Euro für acht Jahre. Der Bund stellt 53 Millionen Euro, 26 Millionen die Bundesländer, Unternehmen investieren knapp 90 Millionen, neun Millionen Euro tragen die wissenschaftlichen Partner bei.