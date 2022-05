Sparkasse OÖ: App für Mitarbeiter als CO2-Bremse

"Nachhaltigkeit ist für uns nicht neu. Schon in den Gründungsstatuten 1849 war das Ziel des sozialen Auftrags als Einrichtung zur Armutsvermeidung klar formuliert", sagt die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberösterreich, Stefanie Christina Huber. Mit dem gestern vorgelegten Nachhaltigkeitsbericht, der in Langversion nur online verfügbar ist, will die Bank aber nicht nur den sozialen Aspekt beleuchten, sondern auch den Klimaaspekt stärker betonen.

Dafür wurden intern und extern Partner, Kunden und Beschäftigte befragt und ein "Wesentlichkeitsbericht" entwickelt, der die sechs Säulen der Nachhaltigkeit abbilden soll. Dazu wurden auch Leuchtturmprojekte erarbeitet.

Worauf die Sparkasse besonders stolz ist: mit der selbst entwickelten App MINA (Miteinander nachhaltig) wurde ein Werkzeug für Mitarbeiter geschaffen, den eigenen CO2-Ausstoß zu verringern. "Bei der Erhebung unseres CO2-Fußabdrucks hat sich gezeigt, dass 50 Prozent von der Fahrt zur und von der Arbeit stammen. Die App gibt Tipps und zeichnet auf, wie jeder seinen eigenen CO2-Ausstoß verringern kann", sagt Huber, die wie 900 andere Beschäftigte der Sparkasse selbst registriert ist. Die Bank zahlt die Hälfte des Klimatickets, ermuntert, Fahrgemeinschaften zu bilden, räumt an zwei Tagen pro Woche die Möglichkeit ein, zu Hause, aber auch in Co-Working-Spaces in größeren Filialen zu arbeiten. Die App könnte auf die gesamte Sparkassen-Gruppe ausgeweitet werden, sagt der Nachhaltigkeitsbeauftragte Alexander Staufer.

Die Taxonomie, also die Einteilung von Investments nach deren Umweltrelevanz, sieht Huber trotz des steigenden Aufwands für Banken und Kunden und drohender höherer Kosten als Chance, "wobei auch die Herausforderung darin besteht, dass die entsprechenden Vorschriften noch gar nicht existieren". Nachhaltige Fonds seien keine große Herausforderung mehr. Die gebe es bereits seit 20 Jahren.