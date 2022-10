Die voestalpine-Stahlproduktion soll stufenweise emissionsfreier werden – die OÖNachrichten berichteten bereits. Geplant ist, dass Anfang 2027 in Linz und in Donawitz je ein Elektro-Lichtbogenofen in Betrieb geht. Kostenpunkt: eine Milliarde Euro. Was derzeit noch fehlt, sind das finale Okay des Aufsichtsrats – es soll 2023 kommen – und die Stromversorgung. Läuft alles glatt, beginnt 2024 der Bau der Öfen.