So bringen Sie Ihr Geld am besten durch die Krise

"Angst ist ein schlechter Ratgeber in allen Lebenslagen, auch bei der Geldanlage", sagt Konsumentenschützerin Ulrike Weiß von der Arbeiterkammer Oberösterreich. Sie erzählt, dass vielen Anlegern die Finanzkrise ab 2007 noch in den Knochen stecken würde, und berichtet von gehäuften Anfragen rund um Themen wie Bargeld und Einlagensicherung. "Es hat aber keinen Sinn, Geldscheine unter der Matratze zu bunkern. Ein großer Bargeldbestand zu Hause birgt das Risiko eines Diebstahls. Hohe Summen Bargeld sind im Falle eines Diebstahls in der Regel nicht von der Haushaltsversicherung gedeckt", warnt Weiß.

Verunsichert sind jetzt auch Anleger, die ihr Erspartes in Aktien gesteckt haben: "Das Wichtigste ist in solchen Zeiten, seine Meinung nicht von den Tagesschwankungen an den Börsen abhängig zu machen. Dagegen sind selbst wir Profis nicht gefeit", rät Alois Wögerbauer, Geschäftsführer von 3-Banken-Generali Investment. Am besten sei es zurzeit ohnehin, nicht täglich in sein Aktiendepot zu schauen, das bringe nichts als Stress.

Quartalsberichte vergessen

Aktienexperte Wögerbauer rät, in der aktuellen Situation keine schnellen Schlüsse aus Quartalsberichten zu ziehen. Nur ganz wenige Unternehmen seien nicht von der Corona-Krise betroffen. Allen anderen ergehe es gleich schlecht, und die Quartalsgewinne zerbröseln. "Die entscheidende Frage ist: Ist das Geschäftsmodell langfristig von Corona in Mitleidenschaft gezogen?", sagt Wögerbauer. Und verweist auf börsenotierte Unternehmen wie den Flughafen Wien und den Airline-Caterer Do&Co. Bei beiden Unternehmen würde es länger dauern, bis sie sich erholen und auf das Niveau vor der Krise zurückkehren werden. Andere hingegen wie der Mobilfunkbetreiber A1 Telekom Austria oder der Verpackungskonzern Mayr-Melnhof würden auch in dieser Ausnahmesituation gute Geschäfte machen. Die Aktien, die im Leitindex der Wiener Börse ATX notieren, haben in den vergangenen Tagen zugelegt.

Wer noch nicht in Aktien investiert hat, für den bietet das aktuelle Umfeld durchaus Einstiegsmöglichkeiten. "Die Chancen sind jetzt wesentlich besser als vor drei Monaten. Auch bei den Unternehmensanleihen gibt es für beste Bonitäten jetzt wieder durchschnittlich zwei Prozent Rendite. Das hatten wir lange nicht mehr", so Wögerbauer. Konsumentenschützerin Weiß ergänzt: "Je höher die Gewinnaussicht eines Anlageprodukts, desto höher das Risiko. Diese Faustregel gilt immer."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Susanne Dickstein Redakteurin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at