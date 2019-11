Schweinepreis fast auf Rekordhoch

Der Schweinepreis ist das Gesprächsthema unter den Fleischproduzenten. So notiert das Kilo Mastschwein derzeit bei 1,93 Euro. "Seit dem Jahr 1995, also seit dem Rinderwahnsinn, gab es nur 1997 und 2001 jeweils kurzfristig ein höheres Niveau", sagt Johann Schlederer. Der Andorfer ist Chef der österreichischen Schweinebörse. Die Folge für den Konsumenten: "Der Weihnachtsbraten wird im Supermarkt teurer werden."

Ausgelöst wurde dieses Hoch für die EU-Erzeuger durch die Afrikanische Schweinepest, die in Asien wütet. 150 bis 200 Millionen Tiere sollen der Seuche zum Opfer gefallen sein. "Das ist ein Viertel der Weltproduktion. Der europäische Markt wird deshalb praktisch ausgesaugt", sagt Schlederer. So dürften laut Schätzungen nun wöchentlich 1000 Tonnen österreichisches Schweinefleisch in Containern nach Asien exportiert werden. Rund 10.000 Tonnen werden in den heimischen Betrieben wöchentlich an Schweinefleisch produziert.

"Wir gehen davon aus, dass das eine nachhaltige Geschichte wird. Die EU-Expertengruppe prognostiziert auch für kommendes Jahr einen Schweinepreis, wie er jetzt ist. Außer, es gibt auch in Europa einen unvorhersehbaren Verlauf der Schweinepest", sagt Schlederer. ln der EU sind derzeit elf Länder von der Seuche betroffen.

Gleichzeitig geraten laut Schlederer die Wurst- und Schinkenproduzenten unter Druck. Die müssen den Erzeugern zwar mehr zahlen, der Lebensmitteleinzelhandel reagiert dagegen noch zurückhaltend. Erste Anzeichen gebe es aber: "Tendenziell sehe ich keine Schleuderaktionen mehr in den Regalen", sagt Schlederer. Er rechnet "mit zehn- bis 20-prozentigen Erhöhungen für den Kunden im Vergleich zu den Billigjahren." Zur Erinnerung: Erst im Jänner lag der Basispreis bei gerade einmal 1,25 Euro pro Kilo. "Wir kennen also den Markt. Wir wissen, dass ganz schnell wieder ganz andere Zeiten kommen können." Die Afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich. Reisende, die aus von Schweinepest betroffenen Ländern nach Österreich reisen, sind angehalten, mitgebrachte Wurstwaren nicht unachtsam am Straßenrand zu entsorgen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Land und Leute r.vielhaber@nachrichten.at