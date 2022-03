Schwarzmüller erzielte Rekordumsatz

409 Millionen Euro Umsatz bedeuten nach 366 Millionen Euro im Jahr 2020 nicht nur eine deutliche Steigerung, sondern auch einen neuen Rekordwert. Die Zahl der produzierten Anhänger ist von 8.800 im Jahr 2020 auf 9.962 gestiegen – plus 12 Prozent. Noch deutlicher zeigt sich die Entwicklung bei den Auftragseingängen: Diese stiegen um gleich 68 Prozent auf 13.555. Ausgangspunkt für diesen

Boom sei der Investitionsstau nach dem ersten Pandemiejahr gewesen, so CEO Roland Hartwig bei der Bekanntgabe der Zahlen am Mittwoch. Zusätzlich habe man Vorholimpulse verzeichnet, die durch die Investitionsanreize in einigen EU-Ländern ausgelöst worden seien.

Marktführerschaft verteidigt

Bei kräftig wachsendem Markt habe Schwarzmüller 2021 im Branchendurchschnitt dazugewonnen. Weil man aber im Krisenjahr 2020 deutlich weniger verloren habe, gehe die Gruppe gestärkt aus dieser

schwierigen Periode hervor. In der Kernregion, die Österreich, Ungarn, Tschechien, die Slowakei und die Schweiz umfasst, habe das Unternehmen seine Marktführerschaft verteidigt, erläuterte der CEO. Österreich nimmt mit 32 Prozent Marktanteil nach wie vor die Spitzenstellung ein, Ungarn hält bereits bei 30 Prozent, Tschechien bei 20 Prozent.

Die Zahlen in den Schwerpunktmärkten Deutschland und Polen sind für den CEO ebenfalls zufriedenstellend. Im Nachbarland pendle man um die 10 Prozent und habe 2021 9 Prozent der Zulassungen erreicht. In Polen hingegen gelang ein Sprung von 2,6 vor Corona auf 4 Prozent im Vorjahr. Die Stückzahl konnte hier in drei Jahren von 580 auf mehr als 1.000 Zulassungen gesteigert werden.

Auf Budget-Kurs

Nach dem bisherigen Verlauf des ersten Quartals 2022 sei die Gruppe auf Budgetkurs, sagte Hartwig. Geplant ist demnach ein Umsatzplus von 12 Prozent auf 460 Millionen Euro mit einer Produktion von mehr als 12.000 Fahrzeugen. Der CEO schränkte allerdings ein, dass die geopolitischen Ereignisse in der Ukraine noch nicht berücksichtigt seien. Die Sprunghaftigkeit bei der Verfügbarkeit von Material und Komponenten sowie bei den Preisen werde in jedem Fall anhalten. Entscheidend werde die Entwicklung der Nachfrage sein. Diese erwarte man bei Bau- und Infrastrukturfahrzeugen stabiler als im Fernverkehr.

Die Schwarzmüller-Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der größten europäischen Komplettanbieter für gezogene Nutzfahrzeuge. Sie betreibt drei Produktionswerke - in Freinberg, in Zebrak in Tschechien und in Dunaharaszti bei Budapest - und ist überwiegend in Zentral-, Südost- und Osteuropa präsent. 2020 hat der Fahrzeugbauer die Hüffermann Transportsysteme GmbH in Neustadt/Dosse (Deutschland) übernommen.