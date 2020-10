Schnell bewerben beim Digitalos

Jetzt heißt es schnell sein: Bewerbungen für den Digitalos sind nur noch bis 5. November möglich. Das Bewerbungsformular und alle Informationen finden Sie auf www.digitalos.at.

Bewerbungen sind in vier Kategorien möglich: digitales Start-up, digitale Transformation und digitale Person, dazu kommt der Sonderpreis "Innovators Network Award". Den "digitalen Pionier" bestimmt die Jury.

Hoffnungen auf den Sieg bei den Start-ups macht sich etwa die Sosar Essens GmbH von Johannes Starrermayr: Er hat heuer seine Vermittlungsplattform "Hungry Lama" gegründet, mit der regionale Gastronomen in Linz, Wels und Steyr unterstützt werden sollen.

Viele innovative Apps

Die Fleischerei Derntl aus Leonding hat eine Bestell-App etabliert: Kunden sammeln die Ware in einem digitalen Korb und holen sie ab. Machen sie das Rennen in der Kategorie "digitale Transformation?

In derselben Sparte ist Click&Learn aus Linz am Start: Bei Gründung vor 20 Jahren wurde Wissen in Präsenztraining vermittelt. Nun werden bereits seit einigen Jahren E-Learning-Projekte realisiert, etwa für international tätige Unternehmen und den öffentlichen Dienst.

Das Start-up "hello again" aus Leonding mit Geschäftsführer Franz Tretter bietet Apps zur digitalen Kundenbindung an. Konzerne können über diese Apps Kontakt zu Kunden halten, diese informieren und Treuepunkte-Programme abwickeln.

Den Digitalos verleihen die OÖN am 10. Dezember: Die Preisverleihung wird live aus der Tabakfabrik übertragen. Zu sehen ist sie auf nachrichten.at und später auf TV1.

