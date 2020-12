Kaum Zeit für ein Telefonat, zwei bis drei Kunden pro Verkäufer – so sieht momentan der hektische Alltag vieler Juweliere in Oberösterreich aus – auch wenn Handelsumfragen auf Bundesebene von einbrechenden Umsätzen bei Schmuck berichten. (Das hat mit den Käufern aus dem Ausland zu tun, die in Wien fehlen).