Saatbau Linz weiter auf Rekordniveau

Damit bewege man sich weiter auf Rekordniveau. Das teilten die Geschäftsführer Josef Fraundorfer und Karl Fischer gestern in einer Aussendung mit, am Abend fand die Generalversammlung in Linz statt. Beim Saatgut (rund 110 Millionen Umsatz) waren Mais, Soja und Wintergetreide Wachstumstreiber, im Bereich Lebensmittel sind Biokulturen gefragt.

Eigentümer der Genossenschaft sind 3182 Bauern. Saatbau Linz hat 451 Mitarbeiter, davon 220 in Österreich. Insgesamt vertreibt Saatbau Saatgut in 35 Ländern. Zum Portfolio zählen 600 Sorten von 85 Saatgut-Kulturarten.

