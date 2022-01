Rückkehr: Karl Berghammer wird neuer Chef der Therme Geinberg

Zwölf Jahre war Karl Berghammer Geschäftsführer des Tauern SPA in Zell am See. Jetzt kehrt der 52-Jährige zurück zur alten Wirkungsstätte, die er 2010 verlassen hatte. Am morgigen 1. Februar tritt der gebürtige Gurtner nach einer längeren Übergabephase offiziell die Nachfolge von Manfred Kalcher als neuer Geschäftsführer der Therme Geinberg, die derzeit rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, an.

Für Berghammer ist es ein interner Wechsel innerhalb der VAMED Vitality World. Kalcher kehrt nach zehn Jahren als Therme-Geinberg-Chef zurück nach Wien. Er wird dort interimistischer operativer Leiter der Resorts der VAMED.

"Da ich der Therme Geinberg nach wie vor erhalten bleibe und sie bei zukünftigen Investitionsvorhaben und Projektentwicklungen besuchen und begleiten werde, gibt es keinen Grund für Wehmut. Die Therme ist bei meinem Nachfolger in guten Händen, damit übersiedle ich mit leichtem Herzen nach Wien", sagt Kalcher und fügt hinzu: "Ich habe im Innviertel eine Reihe von engen Freundschaften geschlossen. Diese werden auch nach meiner Übersiedelung nach Wien Bestand haben, darüber bin ich glücklich."

Unter seiner Regie wurden im Innviertler Wellness-Resort im vergangenen Jahrzehnt mehrere größere Projekte wie beispielsweise der Bau der Private-Spa-Villas, der Neubau der Saunalandschaft und die Revitalisierung von 60 Hotelzimmern umgesetzt. Die vergangenen beiden Jahre seien aufgrund der Corona-Pandemie eine außerordentlich große Herausforderung gewesen. "Die Zeit war sehr mühsam, besonders, weil durch die ständig wechselnden Voraussetzungen jede Planungsarbeit enorm erschwert wurde", sagt Kalcher.

Berghammer kennt die Abläufe in Geinberg sehr gut, er war schon bei der Eröffnung 1998 dabei und war in den darauffolgenden zwölf Jahren Rooms Division Manager und später Hoteldirektor.

Anforderungen steigen

In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich im Wellness-Bereich sehr viel getan. "Die Erwartungen der Gäste haben sich geändert. Warmes Wasser und eine gewisse Anzahl an Saunen reichen nicht mehr. Die Menschen wollen neben der großen Auswahl an Möglichkeiten vor allem Urlaubserlebnisse. Für Qualität, mehr Freiraum und eine erweiterte Dienstleistung wie zum Beispiel beim ‚Relax-Tagesurlaub‘ sind Gäste auch gerne bereit, mehr zu bezahlen. Diese Entwicklung werden wir fokussieren und ausbauen", sagt Berghammer im OÖN-Interview.

Auf die Frage, welche längerfristigen Investitionen in Geinberg geplant seien, antwortet der 52-Jährige: "Wir investieren permanent in die Verbesserung der Qualität." Größere Erweiterungen des Resorts seien aber aktuell nicht geplant.