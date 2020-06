Rosenbauer: RCB senkt Kursziel von 44 auf 37,50 Euro

Die Anlageempfehlung "Hold" wurde bestätigt. Rosenbauer sei gut in das Geschäftsjahr 2020 gestartet, das Auftaktquartal habe ihre Erwartungen übertroffen, so der RCB-Analyst Markus Remis in seiner aktuellen Studie. Dennoch haben die Experten angesichts der Coronakrise ihre Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 gesenkt. Die Umsatzerwartungen wurden um rund 5 bis 6 Prozent und die Ergebnisschätzungen (EBIT) um rund 20 bis 21 Prozent gekappt.

Am Mittwochnachmittag notierte die Rosenbauer-Aktie an der Wiener Börse mit einem Minus von 3,49 Prozent bei 33,20 Euro.