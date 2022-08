Der Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat ein schwieriges erstes Halbjahr hinter sich, das mit einem Verlust von 11,7 Millionen Euro endete – und einen Wechsel an der Unternehmensspitze brachte. 50 Aufbauten stehen derzeit in den Hallen in Leonding und können nicht weitergebaut werden, weil Teile fehlen. Der neue Vorstandsvorsitzende Sebastian Wolf über die größten Probleme und seine wichtigsten Aufgaben.