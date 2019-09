"Rezession erwarten wir bei uns nicht"

Beim Kongress "Personal als zentraler Wettbewerbsfaktor", veranstaltet von AMS, Land OÖ und JKU, sprachen die OÖN mit dem Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo).

OÖNachrichten: Die deutsche Wirtschaft schrumpft. Bei uns scheint es besser zu laufen. Die Wifo-Prognose lautet auf 1,7 Prozent Wachstum. Ist es uns gelungen, uns von der deutschen Entwicklung abzukoppeln?

Christoph Badelt: Wir kommen nächste Woche mit der Prognose heraus, daher kann ich jetzt noch nichts Endgültiges sagen. Vom Trend her würde ich sagen: Die Konjunktur wird schwächer. Aber wir sehen keine Rezessionsgefahr, es sei denn, es gäbe international eine Krise. Was das Abkoppeln von Deutschland angeht. Es ist sicher nicht so, dass wir uns komplett abgekoppelt haben. Wir stehen aber nicht mehr in einem so starken Zusammenhang. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es uns längere Zeit deutlich schlechter gegangen ist als den Deutschen.

Sie haben vor dem Verteilen von "Wahlzuckerln" gewarnt. Es sind trotzdem einige verteilt worden. Ist es das Los des Wirtschaftsforschers, nicht gehört zu werden?

Ich würde sagen, es ist die Aufgabe des Wirtschaftsforschers, die Fakten auf den Tisch zu legen und solche Aussagen zu tätigen. Dass die Politik eigenen Regeln folgt, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ich hätte auf mehr Rationalität gehofft. Aber es gibt keinen juristischen oder moralischen Anspruch, dass die Politiker das machen, was Christoph Badelt sagt.

Wir haben trotz der recht guten Konjunkturlage eine recht hohe Arbeitslosigkeit und gleichzeitig einen Fachkräftemangel. Was läuft da falsch?

Ein großer Teil unserer Arbeitslosigkeit geht auf ein Qualifikationsproblem zurück. Das wäre auch konsistent mit dem Fachkräftemangel. Wir sind aber auch zu wenig imstande, ältere Menschen in Beschäftigung zu halten, obwohl das wirtschaftlich sinnvoll wäre. Sie dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir auch eine stets steigende Beschäftigung hatten.

Sie haben sich für eine CO2-Besteuerung ausgesprochen. Wie hoch müsste die sein, um entsprechend Wirkung zu zeigen?

Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Man müsste das langsam einschleifen, damit sich die Menschen daran gewöhnen. Auch der Lenkungseffekt würde sich dann über die Zeit aufbauen. Wirklich entscheidend ist, dass die Verschmutzung der Umwelt bepreist wird, damit sich Anreize und Einstellungen ändern.

In Deutschland wurde das kürzlich beschlossene Klima- paket heftig kritisiert, weil es zu zahnlos ist.

Aber die haben zumindest jetzt ein Klimapaket, wir nicht.

Sie haben sich auch für eine Besteuerung von Vermögens- zuwächsen ausgesprochen. Vermögenszuwächse sind meist Einkommen, die ohnehin besteuert werden. Was meinen Sie konkret?

Ich habe von einer Umstrukturierung des Steuersystems gesprochen, also in erster Linie von einer Entlastung des Faktors Arbeit. Insgesamt soll die Abgabenlast sinken. Im Gegenzug sollte man sich auch die Vermögenszuwächse anschauen. In der Praxis sind das solche im Rahmen von Erbschaften, um die es in erster Linie geht. Wobei man hier bei Unternehmensübertragungen besonders vorsichtig sein muss. Es wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn man hier eine Lösung wählte, die die oft gar nicht so dicke Kapitaldecke von Klein- und Mittelbetrieben gefährdet.

