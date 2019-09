Reisner-Wolff-Konkursverfahren kurz vor dem Abschluss

Die Gläubiger bekommen noch insgesamt 8,2 Prozent ihrer geforderten rund 14 Mio. Euro. Das teilte der Kreditschutzverband von 1870 in einer Presseaussendung Freitagnachmittag mit. Es handelte sich 2013 um die viertgrößte Pleite in Oberösterreich.

Im Konkursantrag an das Landesgericht Wels waren 14,9 Mio. Euro Passiva angegeben worden, denen Aktiva von 663.000 Euro gegenüberstanden. 250 Gläubiger und 47 Arbeitnehmer waren betroffen. Das Unternehmen beschäftigte sich mit der Entwicklung und Montage von Auflagern und Dehnfugenkonstruktionen für Bauwerke, etwa für Brückenlager oder Fahrbahnübergänge. Als Insolvenzursachen wurden der Preiskampf sowie Umsatzeinbrüche infolge von Sparmaßnahmen bei Infrastrukturprojekten einiger von der Wirtschafts- und Schuldenkrise betroffener Staaten angeführt.

Nunmehr fand die Schlussverteilungstagsatzung beim Landesgericht Wels statt. Zuvor war der Großteil des vorhandenen Massevermögens im Oktober 2016 in Form einer Zwischenverteilungsquote von 6,5 Prozent an die Insolvenzgläubiger ausbezahlt worden. Danach wurden vom Insolvenzverwalter noch langwierige Gerichtsverfahren geführt. Zuletzt konnte eine Schlussverteilungsquote von rund 1,7 Prozent ausgeschüttet werden - zusammengerechnet 8,2 Prozent der angemeldeten rund 14 Mio. Euro Forderungen. "Das entspricht in etwa dem Ergebnis, mit dem Konkursgläubiger im Durchschnitt rechnen können, nämlich mit einer Quote um rund 10 Prozent auf ihre Forderungen", resümierte Harald Neumüller vom KSV1870.