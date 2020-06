Momentan sind noch alle Bundesländerflughäfen im Shutdown. Vorbereitungen laufen, um möglichst bald wieder regulär Passagiere in die Luft zu bringen. Luftfracht wurde mit Einbußen auch in den vergangenen Wochen transportiert. Linz-Hörsching wird zuerst die touristischen Ziele anfliegen, danach kommen wieder langsam Business-Flüge wie Frankfurt und Düsseldorf auf den Plan, kündigte Flughafen-Chef Norbert Draskovits im OÖN-Gespräch an.