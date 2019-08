Die im Vorjahr von der damaligen türkis-blauen Regierung begonnene Reform der Rot-Weiß-Rot-Card ist auf halbem Weg stecken geblieben. Das zeigen die Zahlen für das erste halbe Jahr 2019: In Oberösterreich wurden 277 Fälle bewilligt – nach 303 im Vergleichszeitraum 2018. Die Zahl der Ablehnungen ist im gleichen Zeitraum von 130 auf 202 in die Höhe geschnellt. Das zeigt eine Auswertung des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich.

Die Zahl der Bewilligungen ging auch bundesweit zurück: Im Vorjahr waren es noch drei von vier Fällen, dieses erste Halbjahr nur zwei von drei. In Oberösterreich ist die Genehmigungsrate von 70 auf unter 60 Prozent gefallen.

Mit einer Rot-Weiß-Rot-Card können so genannte Schlüsselkräfte oder Personen in definierten Mangelberufen aus Nicht-EU-Ländern zu einer Arbeitsbewilligung in Österreich kommen. Die Arbeitserlaubnis ist an einen Arbeitgeber gebunden.

Im Rennen um internationale Experten ist Österreich damit aber nicht gut aufgestellt. So berichtet ein Firmenchef, dass es für einen Ukrainer kaum einen Unterschied macht, ob er nach Tschechien oder nach Österreich geht. Nur braucht der Arbeitnehmer in unserem nördlichen Nachbarland keine Arbeitserlaubnis. Bei uns dauert das Verfahren zwei bis drei Monate, berichtet Magdalena Rottmann, Personalchefin bei TGW Mechanics. Der über Jahre stark gewachsene Logistik-Anlagenbauer beschäftigt etwa zehn internationale Experten und hat prinzipiell gute Erfahrungen mit dem Verfahren gemacht. "Uns wurde noch kein Antrag abgelehnt", so Rottmann.

Warum die Zahl der Ablehnungen aber steigt, erklärt Gerhard Straßer, Landesgeschäftsführer des AMS. Er berichtet von oft nicht anerkannten Qualifikationen – oft weil der schriftliche Nachweis nicht erbracht werden kann. Auch die Sprachkenntnisse sind oft nicht mit Zertifikaten belegt. Genehmigt werden die Anträge auf der Ebene der regionalen AMS-Geschäftsstellen, wo die Sozialpartner in regelmäßigen Sitzungen über jeden Einzelfall entscheiden.

Als Neuerung seit Jänner gibt es eine einfachere Zuwanderung für über 40-jährige Fachkräfte. Die Festlegung von Mangelberufen auf Bundesländer-Ebene sollte Erleichterung bringen – allerdings wird dieser Topf nicht ausgeschöpft. Die von der Wirtschaftskammer als zentrale Punkte formulierten Erleichterungen wurden im Parlament nicht mehr verabschiedet: die Senkung der Gehaltsgrenzen auf 2610 Euro brutto für über 30-Jährige und der Entfall des Nachweises einer Unterkunft – noch bevor der Bewerber weiß, ob der Antrag genehmigt würde.

Was ist die Rot-Weiss-Rot-Card eigentlich?

Dahinter steckt ein System, das Fach- und Schlüsselkräften aus allen Ländern ein Arbeiten in Österreich ermöglichen soll. Anhand eines Punktesystems soll für eine kleine Anzahl an Personen qualifizierte Zuwanderung möglich sein. Es zählen Qualifikation, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse und Alter. Quantitativ geht es nicht um viele: 2018 wurden in Oberösterreich 662 Fälle genehmigt und 284 abgelehnt.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at