Es ist ein Pilotprojekt in einem sensiblen Bereich: Das Berliner Start-up Circulum Vitae will zusätzlich zur Erd- sowie zur Feuerbestattung eine dritte Art der Beerdigung etablieren. Die Methode nennt sich "Reerdigung" – dabei wird ein Leichnam auf ein Substrat (basierend auf Bestandteilen wie Heu, Stroh und Blumen) gebettet, Mikroorganismen wandeln den Leichnam binnen 40 Tagen in Erde um.