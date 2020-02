Rascher Managerwechsel bei Steyr Motors

Der Optimismus nach dem Eigentümerwechsel im Zuge der Insolvenz sei inzwischen Verunsicherung gewichen, heißt es aus Mitarbeiterkreisen von Steyr Motors. Grund dafür sei der rasche Abgang von Geschäftsführer Gerd Ohrnberger. Der frühere Rotax-Manager war seit Juni 2019 an Bord, hat den Produktionsablauf umgekrempelt und große Pläne angekündigt. Im Dezember hat er sich verabschiedet. Im OÖN-Gespräch sagt er, sein ursprünglicher Plan, sich auch finanziell zu beteiligen, sei nicht aufgegangen. "Ich blieb so lange an Bord, bis die Produktion eigenständig ins Laufen kam. Einen reinen Managerjob will ich nicht mehr."

Seit Sommer gehört Steyr Motors dem französischen Verteidigungskonzern Thales. Dem war ein Bieterrennen unter anderem mit AVL vorausgegangen. Die Invest AG von Raiffeisen war zuvor ausgestiegen. Thales-Geschäftsführer Hannes Boyer hat einen "hemdsärmeligen Manager" gefunden, der seiner Ansicht nach zum Unternehmen passt: Dieter Angerer. Der hat eine auf Sanierungen und Firmenverkäufe spezialisierte Beratungsfirma, Erfahrung im Telekom-Sektor, war auch in der Landmaschinenbranche und zuletzt bei der Gründung eines Kunststoff-Recycling-Unternehmens dabei.

Ein Teil der Belegschaft hält dem Neuen vor, branchenfremd zu sein. Ohrnberger bestätigt in dem Zusammenhang, dass die Mannschaft "starke, aber skeptische Leute" seien, die man erst überzeugen müsse. Boyer sagt, Angerer sei ein sehr offener Manager. Im Übrigen orte er eine gute Stimmung im Betrieb. Ein Betriebsrat sei in Gründung.

Der Spezialmotorenbauer beschäftigt knapp 140 Mitarbeiter und sucht weitere. Dass es kein Entwicklungsbudget gebe, sei nicht richtig, sagt Boyer zu Gerüchten. "Nur ist die erste Priorität, die Industriekunden zu bedienen. Die Entwicklungsbudgets werden gegen Ende des Jahres freigegeben." Dann sei die innerbetriebliche Organisation so weit. 2001 kauften Ex-Minister Rudolf Streicher und der Manager Rudolf Mandorfer die Firma von Magna. 2012 bis zur Pleite gehörte die Firma Chinesen.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at