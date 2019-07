Die Reinigungsfirma Elefantenstark mit Sitz in Steyr wehrt sich. Im jüngsten Schwarzbuch Arbeitswelt der Arbeiterkammer Oberösterreich hat die Putzfirma mit sechs Niederlassungen in fünf Bundesländern den unrühmlichen ersten Platz eingenommen. Am meisten stört das familiengeführte Unternehmen, dass die Anzahl der Fälle nicht in Relation zur Firmengröße gestellt wurde. Den 32 dokumentierten Fällen in drei Jahren stehen 27.000 Lohnabrechnungen im gleichen Zeitraum gegenüber. Unterm Strich zählte