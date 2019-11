Poschacher: Helbich kauft von Helbich

Wer Poschacher sagt, denkt meist an Granit und das Natursteinwerk in Langenstein. Dabei ist dieses Unternehmen zwar der Keim der Unternehmensgruppe, macht davon aber gerade einmal ein Zehntel aus.

Im 180. Jahr des Bestehens ordnet sich der Familienbetrieb aber neu. Leonhard Helbich-Poschacher (63), der im Vorjahr die Mehrheit übernommen hat, hat seinen älteren Bruder Anton (65) mit Wirkung vom 1. November ganz ausgekauft und gliedert das Natursteinwerk in seine Firmengruppe ein, die heuer mit 260 Mitarbeitern 125 Millionen Euro umsetzt.

Maschinenpark veraltet

Das Natursteinwerk, das 2013 bereits ein Sanierungsverfahren hinter sich gebracht hat, hat zwar im Vorjahr den Umsatz um eine Million auf 13 Millionen Euro gesteigert, die Ertragslage war aber nach wie vor sehr unerfreulich, was die Eigentümer auf den veralteten Maschinenpark zurückführen. Die beiden Brüder haben sich nun darauf geeinigt, dass Anton in Pension geht und sich um sein Herzensprojekt, das Pumpspeicherkraftwerk auf dem Linzer Pfenningberg, kümmert. Außerdem werde er seine sechs Steinbrüche im Mühl- und Waldviertel behalten.

Von dort wiederum will Leonhard den Naturstein beziehen. Der Unternehmer sagt im Gespräch mit den OÖNachrichten, dass er rund sechs Millionen Euro Eigenkapital einschießen werde, um die Betriebshallen und den Maschinenpark fast vollständig zu erneuern. "Ich bin da auf keine Bank angewiesen. Die Maschinen sind bereits bestellt", sagt der Unternehmer. Die operative Führung des Natursteinwerks mit 85 Mitarbeitern werde weiterhin bei Andreas Sigl und Walter Poxleitner liegen. Leonhard Helbich-Poschacher sieht eine Reihe von Synergien bei Buchhaltung, Logistik und Verwaltung, die durch die Eingliederung des Natursteinwerks in seine PBH Holding gehoben werden können. "Ich liebe die Herausforderung und möchte es in den nächsten Jahren noch einmal wissen", sagt Leonhard Helbich-Poschacher. Zu seiner Firmengruppe gehören der Poschacher Baustoffhandel, die Dachdeckerei & Spenglerei, die AustroDach und nicht zuletzt der Donaupark in Mauthausen. Das Familienunternehmen befindet sich bereits in fünfter Generation. Der Vater des Gründers war seinerzeit von Salzburg nach Mauthausen übersiedelt, gründete dort eine Lebzelterei und eine Wachszieherei und wurde Bürgermeister. 1839 wurde das Natursteinwerk gegründet.

