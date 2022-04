In der Kalenderwoche zwei, wenn viele Leute erst aus dem Weihnachtsurlaub zurückkehren, beginnen bei Poringer Frischei in Tumeltsham (Bez. Ried) die Vorbereitungen für das Osterfest: "Das Osterei hat eine lange Tradition, und in Österreichs westlichen Bundesländern beginnt die Nachfrage bereits kurz nach Weihnachten", sagt Poringer-Geschäftsführerin Alexandra Furthner-Poringer. Die östlichen Bundesländer seien ein wenig später dran.