Polytec kauft deutschen Mitbewerber

Der Automotive-Zulieferer Polytec mit Zentrale in Hörsching hat gestern einen Kaufvertrag mit dem Insolvenzverwalter der deutschen Wayand-Gruppe abgeschlossen. Demnach übernimmt die heimische börsenotierte Gruppe die Automotive-Sparte des Familienunternehmens mit Sitz in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz.

Damit dürften gut 300 Mitarbeiter am Stammsitz Idar-Oberstein übernommen werden. Die zweite Sparte hat der Insolvenzverwalter bereits verkauft.

Polytec hält sich mit Detailinformationen noch zurück. Immerhin seien noch diverse Bedingungen zu erfüllen. Die kartellrechtliche Prüfung dürfte zwar ein Formalakt sein, aber auch diese ist abzuwarten. Anfang September erwartet der Firmensprecher den endgültigen Abschluss.

Polytec erwartet einen zusätzlichen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug der Umsatz 636 Millionen Euro.

Wayand hat auf seiner Homepage Referenzkunden wie BMW, Daimler oder VW angeführt. Polytec erwartet Synergien. Die Deutschen produzieren Kunststoffteile für europäische Autohersteller.

