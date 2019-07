Plus 20 Prozent: Bei Hitze sprudelt das Mineralwasser

Auf 35 Grad Celsius sind die Temperaturen gestern in Linz geklettert – in Deutschland wurden diese Woche bereits rekordverdächtige 42,6 Grad gemessen. Parallel wächst der Durst und steigt der Verbrauch an Mineralwasser. Ein Plus von 15 bis 20 Prozent seien es laut Jutta Mittermair, Kommunikationschefin beim Attnanger Lebensmittelerzeuger Spitz, an solchen Tagen. Spitz ist seit Jahresbeginn zur Gänze Eigentümer von Gasteiner Mineralwasser.

"Hitzewellen sprechen für Mineral", sagt auch Ludmilla Starzinger. Die Geschäftsführerin der Frankenmarkter Getränkegruppe, zu der auch die Marken Juvina und Longlife gehören, spürt den erhöhten Wasserkonsum von plus 30 Prozent beim Umsatz über die gesamte Sommersaison.

"Sobald die Temperaturen über 30 Grad steigen, greifen die Kunden zu alkoholfreien, leichten Getränken", sagt Mittermair, Bei hohen Temperaturen würden die Konsumenten zusätzlich zu Produkten ohne Zucker greifen. Der Ausstoß bei Gasteiner liege jährlich bei rund 40 Millionen Litern.

Teure Sonderschichten

Die Spitzenzeiten bringen für die Hersteller aber auch Schattenseiten: "Um die Nachfrage zu bedienen, müssen wir Extraschichten am Wochenende einlegen, die Mitarbeiter müssen in der Nacht arbeiten", sagt Starzinger. Das verursache Mehrkosten. Kämen die Hersteller mit dem Produzieren nicht hinterher, seien die Lieferanten verärgert. "Aber das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau."

708,4 Millionen Liter Mineralwasser wurden laut Marktforschungsinstitut Nielsen 2018 in Österreich abgesetzt. Der Umsatz der gesamten Wassersparte lag bei 291 Millionen Euro. 213,9 Millionen Euro (plus 1,7 Prozent) machte das Mineralwasser aus: Mit 55 Prozent greift die Mehrheit der Konsumenten zur prickelnden Variante. Stilles und mildes Wasser wachsen nur langsam.

8,5 Millionen Euro vom Umsatz entfallen auf Sodawasser, was einen Rückgang von 1,6 Prozent bedeutet. 65,3 Millionen Euro groß ist der Anteil der sogenannten "Near Water"-Getränken: Wasser mit Geschmack – und oft auch hohem Zuckeranteil. Deren Anteil ist mit einem Minus von 0,6 Prozent im Jahresvergleich leicht rückläufig.

Weniger Zucker, mehr Glas

"Den Höhepunkt beim Near Water haben wir vor fünf Jahren erreicht. Heute geht der Trend hin zu Natürlichkeit, Gesundheit, weg vom Zucker", sagt Mittermair. Mineral mit natürlich gepresstem Fruchtsaft, etwa Grapefruit und Zitrone, getrunken aus der Dose, sei im Moment ein Schlager. Bei Frankenmarkter wird vermehrt Mineral-Zitrone nachgefragt, laut Starzinger ein echtes "Hitzeprodukt".

Im Zuge der Kunststoff-Debatte würden Kunden zudem vermehrt zu Glasflaschen greifen.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at