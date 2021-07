Pierer und Maxcom kooperieren bei E-Bike-Fertigung

Die E-Bike Produktionsstätte in Bulgarien entsteht auf einem Areal von rund 130.000 Quadratmetern. Der genaue Ort wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Inbetriebnahme der Fertigung ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 geplant. Die jährliche Produktionskapazität soll sich auf rund 350.000 Stück belaufen. Es werde auch internationalen Zulieferern die Möglichkeit gegeben, Betriebsanlagen am Standort zu errichten, hieß es von Pierer Mobility.

Maxcom Ltd. ist nach eigenen Angaben einer der größten Fahrradhersteller in Osteuropa und Mitglied der MAXEUROPE-Gruppe in Bulgarien. Maxcom produziert bereits für die Pierer E-Bikes GmbH vor allem Bikes der Marken R RAYMON, zunehmend aber auch Husqvarna E-Bicycles.